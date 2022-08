Betrunkener rammt Haus mit 2,5 Promille im Blut

Der Abbiegeversuch eines 43-Jährigen scheitert, er steuert seinen VW Golf gegen ein Haus. Ein erster Test ergibt einen Alkoholwert von mehr als 2,5 Promille.

Er wollte wohl abbiegen, doch das glückte dem erheblich betrunkenen Mann nicht: Ein 43 Jahre alter Autofahrer ist am Freitagabend in Langenau gegen ein Haus gefahren.

Der Abbiegeversuch endete an einer Hausmauer. Gegen 19 Uhr war der Fahrer eines VW Golf in der Langen Straße unterwegs, aus der der Mann erfolglos in die Öllinger Straße abbiegen wollte. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der 43-jährige Mann vor Fahrtantritt erheblich dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein erster Test ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Dem Unfallfahrer wurden der Führerschein und eine Blutprobe abgenommen, er sieht nun einem Strafverfahren entgegen. Die Gesamtschäden belaufen sich nach ersten Schätzungen auf einen höheren vierstelligen Eurobetrag. (AZ)