73-Jährige beim Einkaufen in Langenau bestohlen

In ihrem Einkaufswagen hatte die Frau einen Korb mitsamt Geldbeutel. Jetzt ermittelt die Polizei und sucht den Täter.

Eine 73-Jährige ist am Mittwoch in Langenau beim Einkaufen bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Frau eine Geldbörse aus dem Einkaufswagen gestohlen.

Zwischen 11.30 und 12 Uhr befand sich die 73-Jährige in einem Geschäft in der Olgastraße. In ihren Einkaufswagen hatte sie einen Einkaufskorb abgelegt. In dem befand sich ihr Geldbeutel, der wohl für einen Dieb sichtbar war. Ein bislang Unbekannter griff in einem unbeaufsichtigten Moment zu und verschwand damit unerkannt. Der Polizeiposten Langenau ermittelt nun und sucht den Täter. (AZ)