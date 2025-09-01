Auf Vordermann aufgefahren: Unfall auf der A7 bei Langenau

Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Sonntag bei Langenau. Gegen 11.30 Uhr war ein 42-Jähriger mit seinem VW auf der A7 in Richtung Heidenheim unterwegs. Er fuhr auf der linken Fahrspur. Hierbei bemerkte er wohl zu spät, dass der vor ihm fahrende 21-Jährige seinen Jeep abbremste.

Trotz Ausweichmanöver prallte er laut Polizei in das Heck des Jeeps und im Anschluss gegen die Mittelleitplanke. Ein 19-jähriger Mitfahrer im Jeep verletzte sich durch den Unfall leicht. Der Verkehrsdienst Heidenheim schätzt den Gesamtschaden auf etwa 28.000 Euro. Ein Abschleppdienst barg die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. (AZ)