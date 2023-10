Baby in Glascontainer ausgesetzt: Diese Hilfen gibt es für Schwangere

Das in einem Glascontainer in Langenau ausgesetzt Baby schockiert die Region. Welche Hilfen gibt es für Schwangere in einer derartigen Situation im Raum Ulm?

In einem Glascontainer in Langenau ist in der Nacht zum Samstag ein neugeborenes Baby entdeckt worden. Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm gehen derzeit davon aus, dass eine 38-Jährige aus dem nordöstlichen Alb-Donau-Kreis, die mutmaßliche Mutter, das Kind dort ausgesetzt hat. Sie sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft. Der Fall schockiert die Region und wirft Fragen auf. Neben dem Warum ist das unter anderem auch diese: Welche Hilfen gibt es Frauen in einer solchen Situation?

Im Raum Ulm und Neu-Ulm gibt es mehreren Schwangerenberatungsstellen. Eine davon ist donum vitae in Neu-Ulm. Birgit Wölfert, Diplom-Sozialpädagogin und die dortige Leiterin, ist "schockiert" von dem Vorfall in Langenau, wisse darüber allerdings nicht mehr, als von den Ermittlern bekannt gegeben. Jedoch weiß sie um die Umstände und Möglichkeiten, die Frauen in der Region zur Verfügung stehen, sollten sie sich in einer derartigen Situation befinden.

Schwangere in "absoluter Ausnahmesituation": "Das Baby darf nicht sein"

Jene Frauen seien sehr verzweifelt, stünden unter massiven psychischen Druck, erklärt Wölfert. Ihre Schwangerschaft werde oftmals zu spät, also erst nach der 14. Woche festgestellt, sodass kein Abbruch mehr möglich ist. Manche würden die Schwangerschaft gar verdrängen. Das Baby im Bauch werde als Bauchschmerzen wahrgenommen. Ist das Kind aber dann auf einmal da, herrsche bei den Frauen eine "absolute Ausnahmesituation, wo sie nicht mehr klar denken können". Eine mögliche Reaktion dann: "Das Baby darf nicht sein." Die Folge der Verzweiflung sei eine Handlungsunfähigkeit. Eine Art "Schockstarre", sagt Wölfert.

Das neugeborene Kind über eine Babyklappe anonym abzugehen, hält sie in solchen Fällen aber für "keine gute Lösung". Denn so sei eine Mutter im Nachgang auf sich alleine gestellt - und das in vielerlei Hinsicht: seelisch, medizinisch, aber auch rechtlich.

Seit 2014 gibt es in Deutschland die "vertrauliche Geburt": So funktioniert das

Ein "legaler Weg", den es seit 2014 in Deutschland gibt, ist die sogenannte "vertrauliche Geburt". Darunter zu verstehen ist die Möglichkeit, ein Kind medizinisch sicher und vertraulich zur Welt zu bringen. Den Ablauf erklärt Wölfert so: Kommt eine Frau mit diesem Wunsch in eine Klinik, werden Beratungsstellen kontaktiert. Die nehmen die Daten der Schwangeren auf, halten sie aber unter Verschluss. Geburt und Behandlung in der Klinik laufen anschließend unter einem Pseudonym ab, über das zum Beispiel Krankenhäuser und Krankenkassen abrechnen können.

In Abstimmung mit Klinik und Jugendamt wird das Kind nach der Geburt zunächst in eine vorübergehende Pflegestelle vermittelt, falls eine Mutter das Kind doch zu sich nehmen will. Später werde es über eine Adoptionsstelle vermittelt. Die Daten zu Kind und Mutter werden beim Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben hinterlegt. Im Alter von 16 Jahren kann das Kind sich an das Bundesamt wenden, um zu erfahren, wer seine Mutter ist. Sprechen keine Gründe dagegen, werden die Daten herausgegeben. "Alles findet in begleitenden Gesprächen statt", sagt Wölfert.

"Schwangere in Not": Diese Anlaufstellen gibt es im Raum Ulm und Neu-Ulm

Frauen, bei denen eine Geburt noch bevorsteht, rät sie, Schwangerenberatungsstellen zu kontaktieren. Ist die Geburt bereits erfolgt, empfiehlt sie den Weg in ein Krankenhaus. "Die sind rund um die Uhr erreichbar." Fragen in der Sache werden aber über das bundesweite Hilfetelefon "Schwangere in Not" rund um die Uhr beantwortet. Zu erreichen ist das unter 0800/4040020.

Info: Schwangerenberatungsstellen gibt es im Landkreis Neu-Ulm beim Landratsamt (Telefon: 0731/7040-62112), bei donum vitae in der Heinz-Rühmann-Straße 7 in Neu-Ulm (Telefon: 0731/2077877) sowie beim Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) am Johannesplatz 2 in Neu-Ulm (Telefon: 0731/86133). Die Anlaufstellen bieten auch Beratungsgespräche an Außenstellen an. In Ulm gibt es die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung in der Schwambergerstraße 35 (Telefon: 0731/96857-0) sowie bei der Caritas in der Olgastraße 137 (Telefon: 0731/2063-20).