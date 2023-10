Langenau

vor 20 Min.

Baby in Glascontainer ausgesetzt: Wie Kliniken mit anonymen Geburten umgehen

Plus Übers Telefon wird eine Frau bei einer Geburt begleitet, später soll das Baby in einem Altglascontainer ausgesetzt worden sein. Wie gehen Kliniken mit solchen Fällen um?

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Der Fall des in einem Altglascontainer in Langenau ausgesetzten Babys schockiert die Region weiterhin. Eine 38-Jährige aus dem nordöstlichen Alb-Donau-Kreis, die mutmaßliche Mutter des Neugeborenen, sitzt seit dem Wochenende in Untersuchungshaft. Das Warum, überhaupt die Hintergründe gelten aber noch als weitestgehend unklar. Auf die Spur kamen die Ermittler der Frau, weil sie während der Geburt mit einer Mitarbeiterin der Kreisspitalstiftung Weißenhorn telefonierte. Wie oft kommt es zu derartigen Vorfällen und wie gehen Kliniken in solchen Situationen um?

"Grundsätzlich hat jede Schwangere das Recht auf Selbstbestimmung, das bedeutet, sie kann sich grundsätzlich für eine Alleingeburt ohne ärztliche Hilfe oder Hebammenbetreuung entscheiden", teilt Edeltraud Braunwarth, die Sprecherin der Kreisspitalstiftung Weißenhorn auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Im vorliegenden Fall habe die Gebärende diesen Weg gewählt, dann aber im Laufe der Geburt telefonisch um Hilfe gebeten. "Diese Hilfe wurde ihr, so gut dies telefonisch möglich ist, gewährt", so Braunwarth weiter. Warum die Frau das tat, ist unklar. Näheres dazu aber könne die Klinik-Sprecherin aufgrund der ärztlichen Schweigepflicht nicht sagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen