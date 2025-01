„Deutsche vergasen“: Polizei ermittelt nach mehreren Schmierereien in Langenau

Vandalen haben am Samstag und Sonntag in Langenau Schaden an mehreren Gebäuden hinterlassen. Auch wurden Autos beschädigt. Die Polizei, wo jetzt die Ermittlungsgruppe „Nau“ die Ermittlungen übernommen hat, ist auf der Suche nach Zeugen.

Zwischen 19 und 9 Uhr soll zu mehreren Schmierereien in der Langenauer Innenstadt gekommen sein. Im Bereich der Kirchgasse und Olgastraße seien an Gebäuden der evangelischen und katholischen Kirche unter anderem Schriftzüge wie „Deutsche vergasen“ und „Fuck Deutsche“ mit roter Sprühfarbe angebracht worden. Auch sollen in einem Wohngebiet im Bereich der Schlesische Straße und Sudetenstraße Graffiti mit mutmaßlich gleicher roter Farbe an Garagenwänden und Autos hinterlassen worden sein.

Des Weiteren wurde von der Polizei in schwarzer Schrift der Wortlaut „Verpisst euch Scheiß Deutsche“ an einem Gartenhaus einer Kleingartenanlage in der Straße „Am Hohbrünnele“ festgestellt. Weiterhin sollen wohl im Bereich der Kurze Straße und der Straße Am Lindele mindestens acht Autos von den Vandalen zerkratzt worden sein.

Ob es zwischen den Schmierereien und den Sachbeschädigungen an den Autos am westlichen Stadtrand von Langenau einen Zusammenhang gibt, will die Polizei prüfen. Die Ermittlungsgruppe „Nau“ unter der Leitung der Staatsschutzdienststelle des Polizeipräsidiums Ulm hat in den Fällen die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Ermittlungsgruppe besteht bereits seit Anfang Dezember, als nach einer Anti-Israel-Demonstration Schmierereien entdeckt worden waren.

Da bislang keine konkreten Hinweise auf Tatverdächtige vorliegen, bittet die Ulmer Polizei Ulm bei ihren Ermittlungen um sachdienliche Hinweise von Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeiposten Langenau unter der Telefonnummer 07345/92900 oder beim Polizeipräsidium Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-0 zu melden. Die Schadenshöhe ist noch unklar. (AZ)