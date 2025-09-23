Ein BMW und ein Audi: In Langenau wurden zwei Autos gestohlen

Icon Menü
Langenau

Die Täter gingen nachts ans Werk. Wie genau sie die Autos wegschafften, ist noch unklar.
    Morgens bemerkten die Fahrzeugbesitzer, dass ihre Autos weg waren.
    Morgens bemerkten die Fahrzeugbesitzer, dass ihre Autos weg waren. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte zwei Autos in Langenau gestohlen. Der BMW parkte in der Straße Pfarrsteig, der Audi in der Anne-Frank-Straße, teilt die Polizei mit. In den Morgenstunden stellten die Besitzer den Verlust ihrer Autos fest.

    Wie die Diebe das Auto wegschafften, ist nicht bekannt. Die Originalschlüssel befanden sich noch bei den Besitzern. Beide Autos waren mit Keyless-Schlüsseln ausgestattet. Die Polizei (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben. (AZ)

