Einbrecher stehlen Tresor aus Büro: Polizei sucht Zeugen

Bei einem Einbruch in ein Büro in Langenau ist ein Tresor gestohlen worden. Bislang Unbekannte verschafften sich am Samstag, zwischen 9 und 20 Uhr, auf bislang unbekannte Art und Weise über die Tür Zugang zu dem Büro in der Wörthstraße. Die Eingangstür in das Gebäude war wohl tagsüber geöffnet. Das Polizeirevier Ulm-Mitte sicherte Spuren und sucht nun die Täter. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0731/188-3312 entgegen. (AZ)

Elchingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tresor Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis