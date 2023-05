Einbruch in Wohnhaus: Unbekannter durchwühlt Schränke und Schubladen

In Langenau wurde eingebrochen. Schränke und Schubladen wurden durchgewühlt. Die Polizei ermittelt jetzt.

Wie die Polizei mitteilt, muss der Einbrecher zwischen Freitag, 19 Uhr, und Montag, 17.20 Uhr, in dem Haus in der Schlesische Straße gewesen sein. Er entriegelte an der Rückseite ein Fenster und kam so in das Gebäude. Dort suchte er in mehreren Räumen nach Brauchbarem. Auch in Schränken und Schubläden wühlte der Unbekannte.

Ob der Einbrecher Beute gemacht hat, wissen die Ermittler nach eigenen Angaben noch nicht. Seine Spuren ließ er am Tatort zurück. Spezialisten der Polizei haben sie gesichert. Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon: 0731/188-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Einbrecher. (AZ)