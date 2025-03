Feuer in Lagerhalle ausgebrochen: Stecken Brandstifter dahinter?

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Brand am Donnerstag in Langenau. Gegen 6 Uhr wurde das Feuer in einer Lagerhalle in der Lenaustraße gemeldet. Im Innern brannte eine Holztreppe. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Was den Brand letztlich ausgelöst hatte, ist derzeit nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Lagerhalle auch immer wieder von Jugendlichen aufgesucht werden. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. (AZ)