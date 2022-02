Frau von Auto erfasst: Polizei sucht nach Unfall in Langenau Zeugen

Eine 25-jährige Autofahrerin erfasst in Langenau eine Fußgängerin. Die kommt mit Verletzungen ins Krankenhaus. Wie war der genaue Hergang?

Bei einem Unfall am Montag in Langenau ist eine Fußgängerin verletzt worden. Sie wurde nach Angaben der Polizei von einem Auto erfasst. Weil der genaue Hergang noch unklar ist, suchen die Ermittler jetzt Zeugen.

Demnach wurde die 72-Jährige gegen 9.30 Uhr in der Wörthstraße von einem Nissan erfasst. Offenbar hatte die 25-Jährige am Steuer die Seniorin übersehen. Sie konnte den Unfall nicht mehr vermeiden und erfasste die Fußgängerin mit der Fahrzeugfront. Die stürzte zu Boden und kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Wie der Unfall genau geschehen konnte, ermittelt jetzt die Polizei in Langenau. Dazu suchen die Ermittler noch Zeugen. Wer den Verkehrsunfall beobachtet hat wird gebeten, sich bei der Langenauer Polizei unter der Telefonnummer 07345/92900 zu melden. (AZ)