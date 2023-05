Fünf geparkte Autos gerammt: 74-Jähriger verursacht 30.000 Euro Schaden

In Langenau hat ein 74-Jähriger offenbar zu viel getrunken. Er rammt am Vormittag fünf geparkte Autos und verursacht einen enormen Schaden.

Ein 74 Jahre alter Autofahrer soll am Montag in Langenau gegen fünf geparkte Autos gefahren und dabei einen Schaden von insgesamt 30.000 Euro verursacht haben. Nach Polizeiangaben war der Mann alkoholisiert.

Gegen 10.45 Uhr sei der Mann in einem Nissan in der Straße In den Lindeschen in Richtung Wörthstraße unterwegs gewesen. Der 74-Jährige sei dann zu weit nach rechts geraten und gegen fünf geparkte Autos gestoßen.

Der Verkehrspolizei Heidenheim sei die Ursache für den Unfall schnell klar gewesen, heißt es. Beamte hätten bei der Unfallaufnahme festgestellt, dass der Mann nach Alkohol roch. Ein Test habe den Verdacht bestätigt, der Mann habe deutlich zu viel davon intus.

Der 74-Jährige kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das soll jetzt ausgewertet werden und Aufschluss darüber geben, wie viel Promille er tatsächlich hatte. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Auf ihn kommt jetzt eine Anzeige zu. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben, so die Polizei. (AZ)