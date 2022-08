Langenau-Göttingen

vor 15 Min.

Wohnhaus mit Molotowcocktail beworfen: Bewohner gelten als "unauffällig"

So sieht der Hauseingang nach dem Brandanschlag mit einem Molotow-Cocktail in Göttingen aus.

Lokal Noch am helllichten Tag wird auf ein Wohnhaus im Langenauer Ortsteil Göttingen ein Brandanschlag verübt. Im Ort gelten die Bewohner als "unauffällig".

Von Michael Kroha

Die Spuren des Brandanschlags sind auch zwei Tage danach noch zu sehen. Die Fassade ist meterhoch verrußt, die recht neue Haustür angekokelt. Ein bislang unbekannter Täter hat am Sonntagabend, aber noch am helllichten Tag, ein Wohnhaus im Langenauer Ortsteil Göttingen mit einem Molotowcocktail beworfen. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Es entstand ein Schaden von gut 1000 Euro. Wer hinter der Tat steckt, ist unklar. Die Menschen, die dort wohnen, gelten im Ort als "unauffällig". Was also waren die Beweggründe?

