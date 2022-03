Großeinsatz der Polizei: 28-jährige Bewohnerin ertappt Einbrecher

Eine 28-Jährige kehrt in ihre Wohnung in Langenau zurück und entdeckt einen Einbrecher. Die Polizei rückt mit mehreren Streifen aus. Der Mann aber bleibt flüchtig.

Eine 28-Jährige hat am Dienstag in ihrer Wohnung in Langenau einen Einbrecher angetroffen. Der Mann flüchtete. Daraufhin fahndete die Polizei mit mehreren Streifen nach dem Täter, konnte ihn aber nicht finden. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, kehrte die 28-Jährige gegen 11.30 Uhr in ihre Wohnung in der Kuftenstraße zurück. Als sie die Wohnung betrat, überraschte sie den Mann. Der flüchtete sofort über das Treppenhaus und verschwand unerkannt.

Die Polizei fahndete nach dem Einbrecher mit mehreren Streifen. Der konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Ob der Täter Beute machte, ist noch unklar. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren.

Die Ulmer Polizei (Telefon 0731/188-0) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter. Der soll zwischen 25 und 35 Jahre alt und circa 180 Zentimeter groß sein. Er war von normaler Statur und mit einer dunkelblauen Winterjacke mit Kapuze sowie einer dunklen Jeans bekleidet. Im Gesicht trug er eine FFP2-Maske. Der Flüchtige hatte eine Stofftasche bei sich.

Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen und hat folgende Fragen: