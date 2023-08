Motorrad kracht gegen Anhänger: 17-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Er hätte dort nicht unterwegs sein dürfen: Ein 17-Jähriger kracht mit seinem Motorrad gegen einen Traktor-Anhänger und erleidet schwere Verletzungen.

Bei einem Unfall am Dienstag bei Langenau ist ein 17-Jähriger schwer verletzt worden. Der Jugendliche war mit dem Motorrad unterwegs und gegen einen Traktor-Anhänger geprallt.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 17-Jährige gegen 17.10 Uhr unerlaubt den Verbindungsweg zwischen Asselfingen und den Günzburger Seen in Richtung Günzburg. In einer langgezogenenen Rechtskurve kam er zu weit nach links. Der Traktor mit Anhänger kam ihm entgegen. Dessen 36-jähriger Fahrer versuchte noch mit seinem Gespann auszuweichen. Trotzdem stieß der 17-Jährige mit seinem Kleinkraftrad gegen den Anhänger des Gespanns.

Durch den Unfall erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Heidenheim nahm die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Sie prüft auch, ob der 17-Jährige möglicherweise zu schnell unterwegs war. Den Schaden am Kraftrad schätzt sie auf 1500 Euro. Am landwirtschaftlichen Gespann entstand laut Polizei kein Schaden. (AZ)