Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt: Polizei sucht beteiligten Radfahrer

In Hörvelsingen kam es zu einem Unfall zweier Fußgängerinnen und einem Radfahrer. Eine 22-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Bei einem Unfall am Sonntagabend in Langenau sind zwei Fußgängerinnen verletzt worden, eine sogar schwer. Die Polizei sucht jetzt einen beteiligten Radfahrer, der nach dem Unfall nur kurz angehalten habe.

Kurz vor 19.30 Uhr waren die 21- und 22-jährigen Fußgängerinnen in der Wirtsgasse in Hörvelsingen unterwegs. Sie betraten die Straße wohl, ohne auf jenen Radfahrer zu achten. Der fuhr in Richtung Herwigstraße und machte durch Klingeln auf sich aufmerksam.

Der Radfahrer erfasste die Fußgängerinnen, die zu Boden stürzten. Auch der Radfahrer kam zu Fall und auf der Straße zum Liegen. In einem kurzen Gespräch gab der Unfallbeteiligte seinen Namen sowie "Langenau" an. Anschließend radelte er davon.

Die 22-Jährige erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Die 21-Jährige wurde leicht verletzt. Sie konnte sich selbst in ärztliche Behandlung begeben.

Die Verkehrspolizei Heidenheim (Telefon 07321/97520) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht den beteiligten Radfahrer. (AZ)