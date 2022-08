Kleinwagen gerät beim Überholen ins Schlingern und landet auf dem Dach

Eine Fahrerin will im letzten Moment überholen, dennoch kommt es zum Unfall. Vier Menschen werden verletzt, auf der A7 staut sich der Verkehr zwei Stunden lang.

Auf der A7 bei Langenau hat sich ein Fiat Panda überschlagen, mehrere Personen wurden verletzt. Weil eine Fahrspur gesperrt werden musste, entstand ein neun Kilometer langer Stau.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr die 31-jährige Fahrerin des Kleinwagens am Samstag gegen 14 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Kempten. Auf Höhe des Parkplatzes "Vor dem Donauried" schätzte sie die Geschwindigkeit eines langsam vorausfahrenden Hyundai Tucson falsch ein. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, zog die Fiat-Fahrerin ihren Pkw nach rechts auf den Beschleunigungsstreifen. Dabei geriet sie ins Schleudern und prallte in die Beifahrerseite des Hyundai. Danach kippte der Fiat um und rutschte einige Meter auf dem Dach über die Fahrbahn.

Die 33-jährige Hyundai-Fahrerin verlor ebenfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie prallte mehrmals gegen die Leitplanken am rechten Fahrbahnrand. Bei dem Unfall verletzten sich vier Insassen leicht. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 19.200 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Richtungsfahrbahn Kempten für knapp zwei Stunden gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau mit einer Länge von bis zu neun Kilometern.