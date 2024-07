Radfahrer von Auto erfasst: 88-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall am Montagnachmittag bei Langenau ist ein 88-Jähriger schwer verletzt worden. Er war mit einem Auto zusammengeprallt. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 16 Uhr. Ein 66-jähriger Toyota-Fahrer fuhr von Riedheim in Richtung Langenau. In einer langgezogenen Linkskurve kollidierte er mit einem dreirädrigen Pedelec. Der 88-jährige Radfahrer fuhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Durch den Aufprall flog das Pedelec in eine angrenzende Wiese. Der 88-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 3500 Euro. (AZ)

