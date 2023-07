Männer radeln mit gestohlenen Bierbänken der Polizei in die Arme

Einer Verkehrsstreife fallen die beiden Fahrradfahrer in Langenau auf. Der Diebstahl ist schnell aufgeklärt und das Diebesgut zurückgegeben.

Einen Diebstahl hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen schnell geklärt. Zwei junge Männer hatten zwei Bierbänke entwendeten und waren damit geradewegs in die Arme von Beamten einer Verkehrsstreife geradelt.

Ein 21- und ein 23-Jähriger hatten jeweils eine Bierbank von einem Fest gestohlen. Sie waren damit am Sonntag gegen 3.15 Uhr auf der Göttinger Straße in Langenau mit ihren Fahrrädern unterwegs. Dabei fielen sie einer Streife des Verkehrsdienstes Heidenheim auf. Die Beamten hielten die beiden an und kontrollierten sie.

Schnell stellte sich heraus, dass die Bänke entwendet worden waren. Weil sie beschriftet waren, konnten sie dem Eigentümer zurückgegeben werden. (AZ)