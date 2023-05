Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Der Verkehr stockt, ein Motorradfahrer verbremst sich und stürzt. Der 54 Jahre alte Mann muss nach dem Unfall bei Langenau ins Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 54-Jährige am Samstagmorgen gegen 10.40 Uhr vom P&R-Parkplatz bei der Autobahnausfahrt Langenau auf die Landstraße in Richtung Ulm ein. Da nach wenigen Metern der Verkehr stockte, bremste der Motorradfahrer stark ab. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine. Er stürzte auf die Straße, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Ein Krankenwagen brachte den 54-Jährigen in eine Klinik. An dem Krad entstand ein Schaden von circa 1000 Euro. (AZ)