Müll illegal am Straßenrand entsorgt: Polizei ermittelt Verursacherin

Eine 30-Jährige aus Langenau soll etwa 100 Liter Hausmüll neben einer Straße illegal entsorgt haben. Im Unrat, den Mitarbeiter der Straßenmeisterei am Montagmorgen fanden, konnte die Polizei Hinweise auf die Verursacherin entdecken. Der Hausmüll wurde von der Straßenmeisterei entfernt. Die 30-Jährige muss neben der Anzeige wegen unerlaubter Müllentsorgung auch die Kosten der Abfallbeseitigung tragen. Gefunden wurde der Müll neben der K7302 zwischen Beimerstetten und Hörvelsingen. (AZ)

