Polizei Ulm sucht nach vermisster Seniorin aus Göttingen

Die Polizei Ulm sucht mit einer Vermisstenanzeige nach einer Seniorin aus Langenau. Die 78-jährige Gerda H. verließ am Samstag, 27. September, gegen 15 Uhr ihre Wohnung in Langenau-Göttingen und wollte zu Fuß nach Langenau zum Einkaufen gehen. Seither ist sie verschwunden. Gerda H. ist nach Auskunft ihrer Angehörigen dement und wahrscheinlich orientierungslos, so die Polizei, die inzwischen eine hilflose Lage nicht mehr ausschließen kann. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen mit mehreren Streifen der Polizei und Suchhunden der Rettungshundestaffel konnte Frau H. bislang nicht gefunden werden.

Gerda H. ist etwa 1,65 Meter groß, hat eine zierliche Statur und kurze graue Haare. Sie trägt weiße Schuhe und eine rote Jacke. Gerda H. ist gewohnt, auch weitere Strecken zu Fuß zurückzulegen.

Die Polizei fragt: Wer hat Gerda H. seit Samstagnachmittag gesehen? Wer weiß, wo sie sich aktuell aufhält? Wer kann sonst Hinweise im Zusammenhang mit der Suche nach Frau H. geben?

Hinweise erbittet die Polizei an das Präsidium Ulm unter der Telefonnummer 0731/1880 oder an jede andere Polizeidienststelle. Die Polizei hat ein Foto der Vermissten unter diesem Link zugänglich gemacht. (AZ)