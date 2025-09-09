Schwerer Unfall auf der A7: Eine Frau wird aus dem Kofferraum geschleudert

Zu einem schweren Unfall ist es am Samstagabend auf der A7 bei Langenau gekommen: Kurz vor 19.30 Uhr wollte eine 81-jährige Mercedesfahrerin an der Anschlussstelle Langenau auf die Autobahn A7 in Richtung Neu-Ulm/Kempten einfahren. Hierbei übersah sie einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden Renault Espace.

Die 35-Jährige Lenkerin des Renaults versuchte mittels eines Ausweichmanövers den drohenden Zusammenstoß mit dem Mercedes zu verhindern. Sie musste aber wegen eines weiteren Fahrzeugs, welches zeitgleich auf der Überholspur neben ihr fuhr, ihr Manöver abbrechen.

Sie übersteuerte ihr Auto, der Renault schleuderte mehrfach, prallte in die Mittelleitplanke und kam letztendlich auf dem Standstreifen zum Stehen.

Beim Anprall gegen die Mittelleitplanke wurde eine 66-jährige Mitfahrerin durch den Kofferraum aus dem Renault geschleudert und schwer verletzt. Die 66-jährige Frau kam auf der Autobahn zum Liegen und wurde nach einer medizinischen Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Ulmer Klinik gebracht.

Die Gesamtschäden am Renault und an der Mittelleitplanke dürften sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro belaufen. (AZ)