Judenfeindliche Parolen, brennende Container und ein renitenter Palästina-Aktivist: Was ist da los in Langenau?

Die Aufregung ist groß in Langenau: Unbekannte haben judenfeindliche Parolen unter anderem an das Rathaus und die Martinskirche geschmiert. Entdeckt wurden sie nach einer Anti-Israel-Demonstration, die am Samstag durch den Ort gezogen war. Die Schmierereien stellen mutmaßlich den Höhepunkt eines schon länger schwelenden Streits in der Stadt dar. Es geht um einen Palästina-Aktivisten und seinen persönlichen Feldzug gegen den evangelischen Pfarrer. Die Ulmer Polizei hat eine Sonderermittlungsgruppe namens „Nau“ unter der Führung der Staatsschutzabteilung zusammengestellt – und muss auch herausfinden, ob diverse brennende Papiercontainer am Sonntagmorgen im Zusammenhang mit den Schmierereien und der Demonstration stehen.

Ronald Hinzpeter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Langenau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Palästina Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis