Unfall auf A8: Lkw-Fahrer bemerkt Stauende zu spät und wird verletzt

Ein Autofahrer sieht den Lkw im Rückspiegel noch kommen, kann aber nicht mehr ausweichen. Beim Unfall auf der A8 wird der Lkw-Fahrer verletzt.

Auf der A8 bei Langenau ist am Dienstagvormittag ein 45 Jahre alter Lkw-Fahrer verletzt worden. Er soll nach Polizeiangaben ein Stauende zu spät wahrgenommen haben.

Der Unfall ereignete sich demnach gegen 10.35 Uhr, kurz vor dem Autobahnkreuz Ulm-Elchingen. Der 45-Jährige befuhr mit seinem Lkw samt Anhänger die A8 auf dem rechten Fahrtstreifen in Richtung Stuttgart. Den Stau vor dem Autobahnkreuz nahm er wohl zu spät wahr. Trotz starken Abbremsens konnte er einen Zusammenstoß mit einem im Stauende stehenden Fahrzeug nicht mehr verhindern.

Unfall am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen: 27-Jähriger blieb unverletzt

Dessen 27-jähriger Fahrer hatte den nachfolgenden Verkehr über den Rückspiegel beobachtet und wich noch auf den Standstreifen aus. Das Auffahren des Lkws konnte er aber nicht mehr verhindern.

Der 27-Jährige blieb laut Polizei unverletzt, der Lkw-Fahrer wurde mit Prellungen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von geschätzten 13.000 Euro. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren Leipheim und Langenau zur Absicherung und Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. (AZ)