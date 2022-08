Ungebremst in Kreisverkehr: Frau verursacht Unfall mit über drei Promille

Mit ihrem Auto fuhr die Frau wohl ungebremst in einen Kreisverkehr ein und stieß gegen eine Leitplanke. Ein Alkohol-Test ergab mehr als drei Promille.

Eine 35-Jährige hat am frühen Sonntagmorgen bei Langenau einen Unfall verursacht. Laut Polizeiangaben hatte sie wohl mehr als drei Promille Alkohol im Blut.

Gegen 1.45 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Mercedes auf der Nordumfahrung in Richtung L1170. In den Kreisverkehr dort fuhr sie wohl ungebremst ein und stieß mit der Leitplanke zusammen, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Dabei erlitt sie offensichtlich keine Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte die Frau für weitere Untersuchungen jedoch in eine Klinik.

Die Polizei hatte schnell den Verdacht, dass die Frau Alkohol getrunken haben könnte. Ein Test ergab deutlich über drei Promille. Ein Arzt entnahm ihr Blut. Auf die Frau kommt nun eine Anzeige zu. Wie hoch der angerichtete Sachschaden ist, wird Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen sein. (AZ)