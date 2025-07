Langenau verbietet Demos vor der Kirche

Die Stadt Langenau geht jetzt gegen die Palästina-Aktivisten vor: Kundgebungen vor der Martinskirche im Umfeld von Gottesdiensten sind vorerst verboten. Die Stadt hat am Freitagmittag mit sofortiger Wirkung eine Allgemeinverfügung erlassen, „um die Gottesdienste in der Martinskirche vor Störungen zu schützen“. Damit reagiert sie auf die Vorkommnisse vom vergangenen Sonntag. Nach dem Gottesdienst war es zwischen Gottesdienstbesuchern und Pro-Palästina-Aktivisten zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen.

„Als Verwaltungsbehörde sind wir an die Rechtsstaatlichkeit und an das Gebot der Verhältnismäßigkeit gebunden. Zudem ist die Versammlungs- und Meinungsfreiheit grundgesetzlich geschützt. Deshalb konnten wir bislang nicht zum Mittel der Allgemeinverfügung greifen. Nach der Eskalation vom Sonntag hat sich das geändert“, erklärt Bürgermeisterin Daria Henning in einer nun verbreiteten Presseerklärung. Gemeinderat, Verwaltung und Bürgermeisterin verurteilten Gewalt und Antisemitismus aufs Schärfste.

„Hetze hat in der Stadt keinen Platz“

Ziel der Allgemeinverfügung sei es, Störungen und Straftaten zu verhindern und die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Die Ermittlungen der Polizei zu den Geschehnissen vom vergangenen Sonntag laufen. Bereits im Januar habe die Stadt Langenau gemeinsam mit dem Landesbeauftragten gegen Antisemitismus, der Polizei und Vertretern der Kirchen ein klares Zeichen gesetzt: Hetze, Anfeindungen und volksverhetzende Parolen hätten in der Stadt keinen Platz. Seit Herbst 2023 war es mehrfach zu Störungen bei Gottesdiensten in der Innenstadt gekommen. (AZ)