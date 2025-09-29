Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neu-Ulmer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neu-Ulm
Icon Pfeil nach unten

Langenau: Vermisste Seniorin aus Langenau-Göttingen aufgefunden

Langenau

Vermisste Seniorin aus Langenau-Göttingen aufgefunden

Die 78-Jährige war seit Samstagnachmittag nicht nach Hause zurückgekehrt. Nun wurde sie östlich von Göttingen an der B7 aufgefunden.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei Ulm suchte nach einer vermissten Seniorin, mittlerweile wurde sie aufgefunden.
    Die Polizei Ulm suchte nach einer vermissten Seniorin, mittlerweile wurde sie aufgefunden. Foto: Friso Gentsch, dpa (Symbolfoto)

    Eine seit Samstagnachmittag, 27. September, vermisste Seniorin wurde am Montagabend um 18.40 Uhr im Rahmen einer groß angelegten Vermisstensuche östlich von Göttingen an der B7 aufgefunden. Es geht ihr den Umständen gut. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

    Seniorin war seit Samstagnachmittag vermisst

    Die 78-jährige demente Seniorin verließ am Samstag gegen 15 Uhr ihre Wohnung in Langenau-Göttingen und galt seitdem als vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit mehreren Streifen der Polizei, Suchhunden der Rettungshundestaffel, Hubschraubern und Drohnen dauerten über zwei Tage. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden