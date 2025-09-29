Vermisste Seniorin aus Langenau-Göttingen aufgefunden

Eine seit Samstagnachmittag, 27. September, vermisste Seniorin wurde am Montagabend um 18.40 Uhr im Rahmen einer groß angelegten Vermisstensuche östlich von Göttingen an der B7 aufgefunden. Es geht ihr den Umständen gut. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Seniorin war seit Samstagnachmittag vermisst

Die 78-jährige demente Seniorin verließ am Samstag gegen 15 Uhr ihre Wohnung in Langenau-Göttingen und galt seitdem als vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen mit mehreren Streifen der Polizei, Suchhunden der Rettungshundestaffel, Hubschraubern und Drohnen dauerten über zwei Tage. (AZ)