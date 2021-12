Vom "Jedermann" bis Comedy mit Quichotte: Kultur im Pfleghof Langenau

Das Kulturbüro Langenau kündigt sein Programm für 2022 an - trotz Pandemiesorgen. Im Pfleghof soll Vielfalt zu erleben sein, von Jazz bis Figurentheater.

Fast schon zwei Jahre dauert die Belastungsprobe der Pandemie an. Die Aussichten für die Zukunft sind noch immer ungewiss - gerade im Kulturleben, von den kleinen bis zu den großen Bühnen. Trotzdem hat das Kulturbüro Langenau ein Programm für 2022 auf die Beine gestellt, mit Klassik, Pop, Jazz und Kabarett im Pfleghof. Natürlich ist es eine Vorschau mit Vorbehalt, vor allem die Termine im Januar und Februar stehen und fallen mit der weiteren Entwicklung der Pandemie. "Aber wir sind für alles gewappnet", versichert Kulturbüro-Chef Edwin Köperl. Auch wenn er die Vorsicht und Zurückhaltung des Publikums im Kartenvorverkauf jetzt spürt, weiß Körperl: "Kulturakteure erleben in dieser Zeit bei jedem Konzert, jedem Kabarett- oder Kleinkunstabend ein äußerst begieriges und dankbares Publikum." Diese Sehnsucht nach Begegnungen sei für sein Büro ein Ansporn, trotz aller Widrigkeiten, für den Pfleghof wieder ein "qualitätsvolles, breites Programm" auf die Beine zu stellen. So blickt Köperl voraus auf die ersten Höhepunkte im Jahr 2022, im Pfleghof Langenau.

Von Klassik bis Jazz: Was das Pfleghof-Programm 2022 bietet

Das geplante Programm wartet mit Neuentdeckungen auf, zum Beispiel mit der norwegischem Band "Ljodahatt" (18. März) oder dem kubanischen Gesangsquartett "Gema 4" (28. Januar). Aber auch bekanntere Musiker und Musikerinnen wie der finnische Pianist Iiro Rantala (8. April), die franko-algerische Sängerin und Cellistin Nesrine (22. Mai) oder das international bekannte Michael-Wollny-Trio kommen nach Langenau (30. April). "Das Wollny-Konzert, das bisher in der Katholischen Kirche angekündigt wurde, findet nun in der Stadthalle statt", erklärt Köperl in einer Mitteilung.

Das kubanische Gesangsquartett Gema 4 wird sich in Langenau die Ehre geben. Foto: Fernando Prats

Eine musikalische Reise durch den Südosten Europas verspricht das Ensemble "Foaie Verde" (19. Februar) und das Duo "Pariser Flair" (1. April) will sein Publikum mit auf eine Stadtführung durch die Stadt der Liebe nehmen. Freunde klassischer Musik können auf den Abend mit dem Geiger Kirill Troussov und seiner Schwester, der Pianistin Alexandra Troussova, gespannt sein, am 26. Februar.

Figurentheater zu Gast im Pfleghof Langenau

Eine außergewöhnliche, selten zu erlebende Kunstform präsentiert das Hohenloher Figurentheater für Erwachsene, das mit dem "Jedermann" einen Klassiker der Weltliteratur von Hugo von Hofmannsthal zeigt (15. Januar).

Die Kabarettsparte kündigt mit Quichotte (21. Januar), Philipp Scharrenberg (11. März) und Philipp Weber (4. Mai) gleich mehrere Programmpunkte an. Auch ein Abschied steht an: Alles hat irgendwann ein Ende und so verabschiedet sich die in der Region beliebte Kabarettgruppe Die Untertöner mit ihrem Pfleghofauftritt am 10. April von der Bühne und ihren Anhängern. "Für diesen Abend gilt es, sich rechtzeitig Karten zu sichern, da coronabedingt nur ein beschränktes Kontingent zur Verfügung steht", erklärt Körperl.

Lesen Sie dazu auch

Das geplante Programm wartet mit Neuentdeckungen auf, zum Beispiel mit der norwegischem Band Ljodahatt am 18. März. Foto: Thomas Nitz

So kommen Sie an Karten für die Events in Langenau

Das ausführliche Programm ist online unter www.pfleghof-langenau.de zu finden. Eintrittskarten für die Veranstaltungen des Kulturbüros sind im Vorverkauf beim Bürgerbüro der Stadt (Telefon 07345/96220), der Buchhandlung Mahr (Telefon 07345/21184) sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich und online über reservix.de.

Darüber hinaus können beim Kulturbüro Tickets telefonisch (07345/9622141) oder per E-Mail (kulturbuero@langenau.de) bestellt werden. (AZ, mit veli)