Bewaffneter Überfall: Polizei ermittelt zwei 17-Jährige ein Jahr nach der Tat

Mit einer Pistole bedroht ein zunächst Unbekannter eine Frau in einer Gaststätte. Ein Jahr nach der Tat will die Polizei nun zwei Verdächtige ermittelt haben.

Ein Jahr nach einem bewaffneter Überfall auf eine Gaststätte in Laupheim im Kreis Biberach haben Polizei und Staatsanwaltschaft die mutmaßlichen Täter ermittelt. Dabei soll es sich um zwei 17-Jährige handeln.

Wie die Ermittler mitteilen, ereignete sich der Raub an Dienstag, 1. November 2021, gegen 15 Uhr in der Rabenstraße. In einer dortigen Gaststätte bedrohte ein zunächst Unbekannter eine Zeugin mit einer Pistole und forderte die Tageseinnahmen. Sie übergab ihm das Geld in seine auffällige Tasche. Dann flüchtete der Mann.

Bei seiner Flucht übergab jener das Geld in der Tasche an einen weiteren Täter. Dies führte dazu, dass Zeugen unterschiedliche Angaben zu dem Mann machten, der mit einer auffälligen Tasche auf der Flucht war.

Raub in Laupheim: Das steckt laut Polizei hinter dem Überfall

Die Kriminalpolizei Biberach habe nun nach über einjährigen Ermittlungen den Fall aufklären können, heißt es. Polizei und Staatsanwaltschaft hätten demnach festgestellt, dass ein 17-Jähriger wohl Schulden bei einem anderen 17-Jährigen hatte. Der, bei dem die Schulden offen waren, soll dem Anderen wohl eine Pistole gegeben haben, um die Gaststätte zu überfallen. Mit dem geraubten Geld sollten dann anscheinend die Schulden bei ihm beglichen werden.

Das Ermittlungsergebnis, das hier in wenigen Sätzen zusammengefasst ist, sei nur durch umfangreiche Ermittlungsarbeit zu erreichen, betont die Polizei in ihrer Mitteilung. Die Polizei habe hierzu eine Vielzahl von Zeugen vernommen. Außerdem seien viele Spuren gesichert und ausgewertet worden. Die Ermittler hätten auch die Wohnungen der Beschuldigten nach Beweismitteln durchsucht. Die Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren. (AZ)