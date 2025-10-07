Drei Autos im Wert von 115.000 Euro in einer Nacht gestohlen

Nach dem Diebstahl von drei Autos in der gleichen Nacht in Laupheim (Kreis Biberach) ermittelt nun die Kriminalpolizei. Der Beuteschaden wird auf gut 115.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden.

In der Nacht zum Dienstag stand ein roter Porsche Panamera GTS in einer Hofeinfahrt in der Konrad-Zuse-Straße. Der Sportwagen mit BC-Kennzeichen parkte unter einem Carport und war nach Erkenntnissen der Polizei verschlossen. Zwischen Mitternacht und 8.30 Uhr gelang es Unbekannten, das Fahrzeug zu öffnen und damit wegzufahren. Auf welche Art und Weise die Diebe mit dem Fahrzeug wegfahren konnten, ist den Ermittlern noch unklar. Die Fahrzeugschlüssel befanden sich laut Polizei beim Besitzer. Das Auto hat einen Wert von mehr als 60.000 Euro.

In der gleichen Nacht fanden noch zwei weitere Diebstähle von Fahrzeugen statt. Zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 4 Uhr, wurde ein weißer Audi Q7 mit NU-Kennzeichen entwendet. Das Fahrzeug stand in der Helmholtzstraße und war verschlossen unter einem Carport geparkt. Zwischen 19.45 und 6.45 Uhr hatten es die Diebe auf einen schwarzen Mercedes C200 mit BC-Kennzeichen abgesehen. Auch dieses Fahrzeug parkte verschlossen in der Otto-Lilienthal-Straße in einem Hofraum eines Wohngebäudes. Beide Autos zusammen haben einen Wert von rund 55.000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in allen Fällen wegen schweren Diebstahls. Sie prüft Tatzusammenhänge und sucht nach den Tätern sowie den Fahrzeugen. Möglicherweise kundschafteten die Unbekannten zuvor das Wohngebiet aus. Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, bittet die Kriminalpolizei Ulm um Hinweise unter der Telefonnummer 0731/188-0.

Vergangene Woche wurden unter anderem im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld zwei Autos im Wert von jeweils 25.000 Euro gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand nutzten die Autodiebe das Keyless-Go-System, um mit einer „Funkstreckenverlängerung“ das Schlüsselsignal vom im Haus befindlichen Fahrzeugschlüssel aufzunehmen und die Fahrzeuge zu öffnen und zu starten. Durch tschechische Polizeibeamte konnte ein gestohlener BMW bei einer Kontrolle festgestellt und ein 29-jähriger polnischer Staatsangehöriger, der am Steuer des Fahrzeugs saß, festgenommen werden. (AZ)