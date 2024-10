Staib übernimmt dritte Filiale der insolventen Bäckerei Mäschle

Die Bäckerei Mäschle aus Laupheim ist in finanzielle Schieflage geraten. Seit Januar 2024 war eine Sanierung des Unternehmens in Eigenverwaltung angestrebt, sie verlief allerdings nicht mit dem erhofften Erfolg. Rechtsanwalt Florian Schiller von der Pluta-Kanzlei, der zunächst als Sachwalter das Verfahren im Interesse der Gläubiger überwachte, wurde Mitte September zum Insolvenzverwalter bestellt. Seine Kanzlei teilt nun am Freitag mit: Drei der insgesamt 13 Mäschle-Filialen werden von der Bäckerei Staib übernommen.

