Laupheim: Fahrschüler befolgt Anweisung des Fahrlehrers und verursacht Unfall

Laupheim

Fahrschüler befolgt Anweisung des Fahrlehrers und verursacht Unfall

Damit hatten der Fahrlehrer und auch sein Schüler nicht gerechnet. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro circa 6000 Euro geschätzt.
    • |
    • |
    • |
    In Laupheim kam es zu einem Unfall. Daran beteiligt war ein Fahrschulauto.
    In Laupheim kam es zu einem Unfall. Daran beteiligt war ein Fahrschulauto. Foto: Swen Pförtner, dpa (Symbolbild)

    Weil ein Fahrschüler den Anweisungen seines Fahrlehrers folgte, ist es am Donnerstagabend zu einem Unfall in Laupheim (Kreis Biberach) gekommen. Verletzt wurde niemand. Jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6000 Euro.

    Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der kuriose Unfall gegen 19 Uhr in der Berblingerstraße. Das Fahrschulauto war mit einem Anhänger auf einem Parkplatz unterwegs. Der 62-jährige Fahrlehrer soll seinem Fahrschüler wohl die Anweisung gegeben haben, unter einem teils auf Betonpfeilern errichteten Gebäude durchzufahren. Das tat der Fahrschüler auch, und der Anhänger hinter dem VW blieb an der Betonfassade hängen. Damit hatten der Fahrlehrer und sein Schüler nicht gerechnet. Die Polizei Laupheim nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Gebäude auf circa 5000 Euro, den am Anhänger auf rund 1000 Euro. (AZ)

