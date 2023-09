Obwohl keine Verletzungen bekannt: Autofahrer stirbt nach Unfall in Klinik

Ein Unfall in Laupheim scheint glimpflich ausgegangen zu sein. Keiner macht Verletzungen geltend. Doch am Tag darauf stirbt ein Beteiligter im Krankenhaus.

Nach einem Unfall am Samstag in Laupheim (Kreis Biberach) ist ein daran beteiligter Autofahrer offenbar überraschend im Krankenhaus gestorben. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Demnach war ein 40-Jähriger gegen 11.30 Uhr mit einem BMW in der Simmisgasse unterwegs. Dort wollte er nach links in die Tiefgarage eines Supermarkts einbiegen. Zeitgleich fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Mercedes aus der Tiefgarage in die Simmisgasse nach rechts ein. Aus ungeklärter Ursache streiften sich beide Fahrzeuge beim Abbiegen.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei habe keiner der Fahrer Verletzungen geltend gemacht, heißt es. Am BMW entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro, am Mercedes von etwa 3000 Euro.

Weil der 74-Jährige aber am Folgetag in einer Klinik verstarb, übernahm die Verkehrspolizei Laupheim die weiteren Ermittlungen zum Unfall. Hierzu bittet sie nun unter der Telefonnummer 07392/9630/320 um weitere Hinweise von Zeugen zum Unfallhergang. Es soll herausgefunden werden, ob es einen Zusammenhang zwischen Tod und Unfall gibt. (AZ)