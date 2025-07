Streit eskaliert: Männer verletzt sich gegenseitig mit Stein und Messer

In einer Arbeiterunterkunft in Laupheim ist am späten Montagabend ein wohl schon länger andauernder Streit eskaliert. Zwei Männer im Alter von 37 und 42 Jahren verletzten sich dabei gegenseitig teils schwer. Als Waffen wurden nach Ermittlerangaben ein Stein sowie ein Küchenmesser eingesetzt. Beide Männer sitzen zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Wie die Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizei Ulm am Mittwoch mitteilen, ereignete sich der Vorfall gegen 23 Uhr in der Unterkunft in der Weldenstraße. Laut Zeugen soll zunächst der 37-Jährige im Flur auf den 42-Jährigen mit einem Stein eingeschlagen haben. Daraufhin soll der 42-Jährige mit einem mitgeführten Küchenmesser auf den 37-Jährigen eingestochen haben.

Trotz seiner schweren Verletzungen flüchtete der 37-Jährige zu Fuß zu einem nahegelegenen Polizeirevier. Die Beamten leisteten Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Der 37-Jährige kam mit Stich- und Schnittverletzungen in eine Klinik. Lebensgefahr bestand wohl nicht. Die Polizei Laupheim nahm den tatverdächtigen 42-Jährigen kurz darauf in der Arbeiterunterkunft widerstandslos fest. Auch er musste aufgrund seiner erlittenen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurden beide Beteiligten am darauffolgenden Dienstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Biberach vorgeführt. Der erließ Haftbefehle wegen des dringenden Verdachts der wechselseitigen gefährlichen Körperverletzung. Beide befinden sich nun in Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. (AZ)