Tödlicher Unfall: Auto kracht gegen Traktor-Gespann, Beifahrerin stirbt

Bei einem Autonfall am Sonntagabend in Laupheim ist eine 80-jährige Beifahrerin ums Leben gekommen. Der 82 Jahre alte Fahrer des Autos wurde schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war der 82-Jährige kurz nach 19.30 Uhr mit einem Mercedes in der Fokestraße unterwegs und fuhr in Richtung Berblingerstraße. Am rechten Fahrbahnrand stand laut Polizei „ordnungsgemäß“ eine landwirtschaftliche Zugmaschine samt Anhänger. Gegen dieses Gespann stieß der Mercedes frontal.

Durch den Aufprall erlitt die angegurtete 80-jährige Beifahrerin tödliche Verletzungen. Trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen durch Ersthelfer und Notarzt starb die Frau noch an der Unfallstelle. Der 82-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Fahrer in eine Klinik.

Der Verkehrsdienst Laupheim (Telefon: 07392/9630-320) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen berichteten der Polizei, dass der Mercedes ungebremst auf den Anhänger aufgefahren war. Der Sachschaden am Mercedes beträgt rund 8000 Euro, der am Anhänger circa 1000 Euro.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs beauftragte die Staatsanwaltschaft Ravensburg einen Gutachter. Der total beschädigte Mercedes wurde sichergestellt und abgeschleppt. Zu Verkehrsbehinderungen kam es in dem Industrie-/Wohngebiet nicht. (AZ)