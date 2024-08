Mann verursacht mehrere Unfälle auf B30 und wendet mitten auf der B28 in Ulm

Mehrere Unfälle hat ein 36-Jähriger am Dienstagnachmittag auf der B30 zwischen Laupheim und Ulm verursacht. Die Polizei konnte den Mann stoppen. Bei seiner vorläufigen Festnahme aber soll er Widerstand geleistet haben.

Wie die Polizei mitteilt, meldeten Zeugen, gegen kurz nach 15 Uhr, den Fahrer eines weißen Dacia bei Laupheim. Der gefährdete durch seine Fahrweise wohl mehrere Verkehrsteilnehmer auf der B30 in Fahrtrichtung Ulm. Das Fahrzeug habe bereits erkennbare Unfallschäden aufgewiesen. Bei einer Baustelle bei Dellmensingen verursachte der Fahrer einen Unfall, indem er mehrere Warnbaken überfuhr. Der Wagen verlor dabei seine Stoßstange sowie mehrere Fahrzeugteile auf der Straße.

Der Mann setzte seine Fahrt in Richtung Ulm unbeirrt fort. Kurz darauf stieß er gegen die Leitplanken und verursachte mit einem Pkw einen Auffahrunfall. Kurze Zeit später, bereits auf der B28 bei Ulm, wendete er mit seinem Dacia auf der Bundesstraße und fuhr entgegen der Fahrtrichtung in Richtung B30 zurück. Wohl wegen weiteren Fahrzeugen auf der B30 musste er anhalten. Der Polizei gelang es, den Fahrer in seinem Fahrzeug festzunehmen. Dabei soll er sich renitent gezeigt und Widerstand geleistet haben.

Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe der Sachschäden muss noch ermittelt werden. Den ersten Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer wohl betrunken gewesen sein. Durch seine Fahrweise kam es im Bereich der B28 zu Verkehrsbehinderungen mit Rückstau bis kurz nach 16 Uhr. Verletzt wurde niemand. (AZ)