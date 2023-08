Unfall im Kreisverkehr: Pedelec-Fahrerin erleidet schwere Verletzungen

An einem Kreisverkehr in Laupheim kommt es zum Unfall. Ein Autofahrer hatte wohl eine Radfahrerin übersehen.

Bei einem Unfall am Mittwoch in Laupheim ist eine 58-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau war auf ihrem Pedelec unterwegs und wurde von einem Auto erfasst.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 67-Jähriger gegen 15.15 Uhr mit einem Opel Mokka in der Biberacher Straße unterwegs. An einem Kreisverkehr wollte er in Richtung Rabenstraße weiterfahren. Beim Einfahren übersah er wohl eine Frau mit einem Pedelec. Die 58-Jährige befand sich wohl zu diesem Zeitpunkt bereits im Kreisverkehr. Die Fahrzeuge stießen zusammen und die Radlerin stürzte.

Rettungskräfte brachten sie mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wird um Zeugenhinweise gebeten, Telefon: 07392/9630-320. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro. (AZ)