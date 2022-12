Auto überschlägt sich: Kleinkind wird bei Unfall verletzt

Ein Auto landet in einer Wiese auf dem Dach. Die 24-jährige Fahrerin und ein Kleinkind wurden verletzt.

Vermutlich aus Unachtsamkeit hat eine junge Frau einen Unfall gebaut. Ihr Wagen landete auf dem Dach. Gegen 9 Uhr fuhr laut Polizei ein Toyota von Ehingen-Rißtissen in Richtung Laupheim-Untersulmetingen. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam die 24-Jährige nach rechts auf den Grünstreifen. Beim Zurücklenken übersteuerte die Frau ihr Fahrzeug und fuhr nach links von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich und kam in einer Wiese auf dem Dach zum Liegen.

Frau und Kind werden leicht verletzt

Die Fahrerin trug bei dem Unfall Verletzungen davon. Auch ein Kleinkind, das sich in einem Kindersitz befand, wurde verletzt. Rettungswagen brachten die beiden in Kliniken. Der Toyota war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg das Auto. Die Verkehrspolizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und ermittelt nun den genauen Hergang. Den Sachschaden an dem Fahrzeug schätzt die Polizei auf ungefähr 7.000 Euro. (AZ)