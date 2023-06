Weitere sexuelle Übergriffe beim Heimatfest: Diese Bilanz zieht die Polizei

Ein Vorfall war bereits bekannt: Zwei Mädchen wurden von drei Männern sexuell belästigt. In ihrer Bilanz zum Heimatfest nennt die Polizei jetzt weitere Fälle.

Das Kinder- und Heimatfest 2023 in Laupheim ging am Montag zu Ende. An diesem Mittwoch veröffentlicht die Polizei nun ihre Bilanz. Nachdem bereits am Sonntag ein sexueller Übergriff bekannt geworden war, wird nun von weiteren derartigen Vorfällen berichtet.

Grundsätzlich, so heißt es in dem Polizeibericht, sei das Kinder- und Heimatfest "weitestgehend friedlich und geordnet" verlaufen. Insgesamt habe die Polizei an den Festtagen vom 22. bis 26. Juni sieben Straftaten registriert. Dabei handelt es sich um:

zwei Sachbeschädigungen,

drei sexuelle Belästigungen und

eine sexuelle Nötigung.

Neben dem bereits vermeldeten Vorfall von Sonntag, bei dem zwei Mädchen von drei Männern "unsittlich angegangen" sein sollen, kam schon zwei Tage zuvor, am Freitag, zu einer weiteren sexuellen Belästigung. Ein bislang Unbekannter soll einer 19-Jährigen im Festzelt in den Schritt gefasst haben. Danach sei der Unbekannte geflüchtet.

Weitere sexuelle Belästigungen beim Kinder- und Heimatfest Laupheim

Ein weiterer Vorfall ereignete sich ebenfalls am Sonntag ereignet. Hier sollen sich laut Polizei ein 21-Jähriger und eine 15-Jährige "näher gekommen sein". Der 21-Jährige soll die Jugendliche an den Geschlechtsteilen berührt haben. Bevor es zu mehr kam, sei die 15-Jährige weggelaufen.

Weiterhin ermittelt die Polizei nach eigenen Angaben in einem Fall wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Fünf Streitigkeiten habe die Polizei geschlichtet und vier Platzverweise gegenüber betrunkenen und aggressiven Personen ausgesprochen.

Um Feuergassen und Rettungswege freihalten zu können, wurden zwei Autos abgeschleppt. Neben einem Verwarnungsgeld müssen die Falschparker die Abschleppkosten tragen. (AZ)