Vier explosionsartige Knallgeräusche im Raum Ulm: Bundeswehr äußert sich zu Überschallflügen

Im Raum Ulm und Neu-Ulm sind am Mittwochnachmittag (25. März 2025) zwischen 15 und 15.40 Uhr insgesamt vier explosionsartige Knallgeräusche wahrzunehmen gewesen. Danach war jeweils ein Grummeln am Himmel zu hören. Der Grund dafür war zunächst unklar. Jedoch lag der Verdacht nahe, dass es sich um Überschallflüge handelte. Am Donnerstagmorgen antwortete ein Sprecher des Luftfahramtes der Bundeswehr auf die Anfrage unserer Redaktion.

Demnach hat die Radardatenauswertung für Mittwoch ergeben, dass für den Zeitraum zwischen 14.50 und 16.05 Uhr Ortszeit sechs Kampfflugzeuge der Bundeswehr vom Typ Eurofighter unterwegs waren. Jene Luftfahrzeuge gehören zum Taktischen Luftwaffengeschwader (TaktLwG) 74 aus Neuburg an der Donau und hätten Abfangübungen mit Überschallgeschwindigkeit durchgeführt. Die Höchstgeschwindigkeit über Grund lag hierbei bei 855 Knoten, was etwa 1583 km/h entspricht. Die geringste Entfernung zum Zentrum von Ulm und Neu Ulm habe dabei circa 6,5 Kilometer betragen.

Laute Knallgeräusche rund um Ulm: Reaktionen im Netz lassen nicht lang auf sich warten

In den sozialen Netzwerken ließen die Reaktionen auf die Knallgeräusche nicht lange auf sich warten. In einer Ulmer Facebook-Gruppe frage eine Nutzerin am Mittwoch, um 15.38 Uhr: „Was war dass für ein fürchterlicher Knall? Zwei Mal sogar!“ Den Kommentaren zufolge war der Lärm auch im Raum Winnenden, Hittistetten und Ehingen zu hören. Eine Nutzerin schreibt: „Mein Hund ist völlig durch mit den Nerven.“

Dass es im Raum Ulm immer wieder zu derartigen Knallgeräuschen und überhaupt zu Fluglärm kommt, ist bekannt. In der Regel handelt es sich um Kampfflugzeuge vom Typ Eurofighter des in Neuburg an der Donau stationierten Taktischen Luftwaffengeschwaders. Jene Jets sind recht regelmäßig im zeitweise reservierten „TRA Allgäu“ unterwegs. TRA steht für Temporary Reserved Airspace.

Luftfahramt der Bundeswehr: Flugbetrieb am Mittwoch entsprach den Bestimmungen

Es handelt sich dabei um einen bestimmen Luftraum zwischen München und Stuttgart sowie zwischen Memmingen und Ellwangen. Dieser wird unter anderem für Übungsflüge, insbesondere für Abfangjäger, aktiviert. Während der Aktivierungszeit dürfen sich nur noch dafür freigegebene Luftfahrzeuge dort aufhalten. Geflogen wird dort hauptsächlich in Nordwest – Südost Richtung. Nach den dem Luftfahramt der Bundeswehr vorliegenden Unterlagen sei der Flugbetrieb am Mittwoch unter Beachtung der flugbetrieblichen Bestimmungen durchgeführt worden, heißt es.