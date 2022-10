Unfall auf dem Heimweg: Junge wird von Bus erfasst und schwer verletzt

Auf dem Heimweg von der Schule rennt ein Achtjähriger über die Straße und wird von einem Bus erfasst. Mit schweren Verletzungen fliegt ihn ein Hubschrauber ins Krankenhaus.

Ein achtjähriges Kind ist in Lauterstein-Nenningen (Landkreis Göppingen) in einen fahrenden Linienbus gelaufen und schwer verletzt worden. Ein Helikopter brachte ihn in eine Klinik.

Gegen 13 Uhr waren nach Polizeiangaben zwei Jungen auf dem Heimweg von einer Schule. Dabei hätten sie die dortige Hauptstraße überqueren müssen. Hierfür gebe es dort einen Fußgängerüberweg mit einer Ampel. Die Ampel zeigte, ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge, Rot für Fußgänger.

Kind bei Unfall in Lauterstein-Nenningen schwer verletzt

Einer der beiden Jungen, der Achtjährige, achtete wohl nicht auf das die Rote Ampel. Außerdem übersah er wohl den Linienbus, der aus seiner Sicht von links aus Richtung der Ortsmitte kam. Der Junge rannte wohl auf die Straße und prallte gegen die rechte Seite des Linienbusses.

Durch den Unfall erlitt der Achtjährige schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Hubschrauber zur Behandlung in eine Klinik. Der 30-jährige Busfahrer erlitt einen Schock und kam ebenfalls ins Krankenhaus.

Die Polizei des Verkehrsdienstes Heidenheim schätzt den Schaden am Bus auf etwa 1000 Euro. Unfälle von Kindern auf dem Schulweg kommen immer wieder vor. Oft sei ein Grund, dass die Kinder es eilig haben, teilte die Polizei mit. Was genau dazu führte, dass der Junge loslief, werde noch ermittelt. (AZ/dpa)