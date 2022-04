Ulm/Neu-Ulm

vor 58 Min.

"Lebendiger Kreuzweg" an Karfreitag findet wieder statt - mit neuem Jesus

Nach zwei Jahren Zwangspause findet am Karfreitag wieder der "Lebendige Kreuzweg" in Ulm und Neu-Ulm statt. Hier ein Bild von 2017: Salvatore Tarantello als Jesus am Kreuz.

Plus Seit Wochen laufen die Vorbereitungen, am Karfreitag findet der "Lebendige Kreuzweg" in Ulm und Neu-Ulm wieder statt. Alle Infos zu den Stationen und dem neuen Jesus.

Von Jonas Klimm

2004 hatte Nicola Albarino den "Lebendigen Kreuzweg" ins Leben gerufen, mittlerweile ist er in Ulm und Neu-Ulm zum festen kulturellen Bestandteil an Karfreitag geworden. Jahr für Jahr nehmen Tausende Gläubige an dem Spektakel teil, bei dem zahlreiche Laiendarsteller unterschiedlicher Nationen ihre Schauspielkünste präsentieren. In den vergangenen beiden Jahren musste der Kreuzweg coronabedingt abgesagt werden, nun ist es wieder so weit. Die Prozedur ist zwar dieselbe wie bei den 16 vorherigen Malen, selbst die fünf Standorte gleichen sich. Im Vergleich zum letzten "Lebendigen Kreuzweg" 2019 hat sich aber auch einiges geändert. Zum Beispiel ist Jesus neu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen