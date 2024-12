In Neu-Ulm steht das "beste Lebkuchenwerk der Welt"

Lebkuchen Weiss wird im kommenden Jahr 100 Jahre alt. Im Gegensatz zu Nürnberger Lebkuchen, Aachener Printen oder Dresdner Christstollen stehen die Produkte „Made in Neu-Ulm“ nicht unter einer geschützten geografischen Herkunftsbezeichnung. Wie steht es um das Werk?

HERMANN BÜHLBECKER : Also zunächst mal ist der 100. Geburtstag, das schönste Jubiläum, das man feiern kann. Wir werden im kommenden Jahr Weiss in den Mittelpunkt der Lambertz-Gruppe stellen. Aber auch wenn Weiss keine geschützte Herkunftsbezeichnung hat, ist der Ulmer Spatz im Logo für alle Kenner auch eine gute Herkunft. Was oft vergessen wird: Zur Firma Weiss gehört seit vielen Jahren die Nürnberger Lebkuchenfabrik Wolff.

