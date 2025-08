Leerstände im Iller-Center: Bald zieht ein Moderiese ins Einkaufszentrum ein

Am Eingang grüßt der Anblick eines ausgeräumten Ladengeschäfts der Pleite-Kette Depot. Ein paar Meter weiter wird zwar noch der „Taste of Tradition“ angekündigt, doch das Café Simici ist längst zu. Genauso wie eine verglaste Verkaufsfläche mit Dreieckgrundriss gegenüber. Die „grünen Inseln“ samt den integrierten Sitzgelegenheiten in den leeren Gängen wirken bemüht modern, doch können auch sie nicht darüber hinwegtäuschen: Hier hat ein Einkaufszentrum Probleme. Die gute Nachricht: Ein neuer Mieter eröffnet, es ist eine bekannte Textilkette.

Oliver Helmstädter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89250 Senden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einkaufszentrum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis