Nersingen-Leibi

11:30 Uhr

Wie wird der Ortskern von Leibi zum Schmuckstück?

Plus Für den Nersinger Ortsteil Leibi soll geplant werden, was in Zukunft im Ortskern in Sachen bauen erlaubt ist – und was nicht.

Von Andreas Brücken

Hochhäuser, die den Kirchturm überragen, sperrige Betonklötze als Wohnbunker oder unnötige Flächenversiegelung sollen den dörflichen Charakter der Gemeinden nicht beeinträchtigen. Darum stellen Verwaltungen in Abstimmung mit Ratsgremien, Behörden, Institutionen und der Bevölkerung regelmäßig Bebauungspläne auf, um bauliche Entwicklungen zu steuern. Bürgerinnen und Bürger dürfen sich schriftlich zu Wort melden. Auch in und für Leibi. Nun mussten sich die Räte mit den eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen einer öffentlichen Auslegung auseinandersetzen.

