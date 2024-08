Familie nimmt Abschied, Polizei bestätigt Identität des Toten aber noch nicht

Zeugen hatten vergangenen Donnerstag in der Blau in Ulm eine leblose Person entdeckt. Die Feuerwehr rückte an und barg die Leiche im Bereich der Schwörhausgasse. Der Leichnam befand sich laut Polizeiangaben schon seit längerer Zeit im Wasser. Die Identität konnte daher zunächst nicht zweifelsfrei geklärt werden. Offiziell mitgeteilt wurde am Freitag lediglich, dass es sich um einen Mann handelt. Eine DNA-Probe sollte für Gewissheit sorgen. Das Ergebnis liegt am Montag immer noch nicht vor, so ein Polizeisprecher. Familie und Freunde eines in Ulm Vermissten versammelten sich jedoch derweil am Wochenende zum Beerdigungsgebet an der Ditib-Moschee in Ulm, um nach Monaten der Ungewissheit endlich Abschied nehmen zu können.

Auch auf Nachfrage will ein Sprecher der Ulmer Polizei am Montag noch nicht bestätigen, dass es sich beim Toten in der Blau um jenen Vermissten handelt. Man sei sich zwar zu 99 Prozent sicher, dass es sich beim Toten um den 31-jährigen Recep G. handelt, der seit Weihnachten 2023 als vermisst gilt. Das Ergebnis der DNA-Probe aber werde erst für Mitte der Woche erwartet. Erst dann werde es auch eine erneute, offizielle Pressemitteilung zum Fall geben, so der Polizeisprecher. Der Leichnam aber ist zwischenzeitlich freigegeben und offensichtlich auch schon beerdigt worden.

Versichertenkarte und Hausschlüssel bei Leiche in der Blau in Ulm gefunden

Ein Angehöriger des Vermissten hatte am vergangenen Freitag im Gespräch unserer Redaktion erzählt, dass die Ermittler vermuten, dass es der 31-jährige Ulmer ist. Beim Toten seien demnach die Versichertenkarte, ein Hausschlüssel und wohl auch das Handy gefunden worden. Auch die Kleidung soll übereingestimmt haben.

Recep G. wurde am Abend des 23. Dezember 2023 zuletzt in der Shisha-Bar "Sahara" in der Glöcklerstraße in Ulm gesehen. Zuerst hatte die Familie über die sozialen Medien nach dem jungen Mann gesucht, danach erfolgte eine Öffentlichkeitsfahndung über die Polizei. Die Angehörigen lobten später auch eine Belohnung in Höhe von 30.000 Euro aus denjenigen, der G. unversehrt findet.

Vergebens. Auch eine Suchaktion der Polizei in der Blau im Bereich der Glöcklerstraße verlief einst erfolglos. „Ich bin auch ein bisschen enttäuscht von der Polizei“, sagte ein Angehöriger am Freitag. Am Sonntag fand im Anschluss an das Mittagsgebet in der Zentralmoschee der Ulmer Ditib-Gemeinde das Beerdigungsgebet für den 31-Jährigen statt. Für ein Fremdverschulden oder eine Gewalttat gibt es laut Polizei bei der aufgefundenen Leiche keine Hinweise.