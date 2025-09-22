Leihbar, Reparaturcafé und mehr: Bleibt das Haus der Nachhaltigkeit in Neu-Ulm?

Wer eine Bohrmaschine oder einen Dampfgarer ausleihen will, wird seit gut eineinhalb Jahren in der Leihbar in Neu-Ulm fündig. Doch im Haus der Nachhaltigkeit werden auch Waschmaschinen repariert, es gibt einen Coworking-Space, Veranstaltungen und vieles mehr. Die Angebote des Vereins sind gefragt, auch Stadträtinnen und Stadträte sind davon sehr angetan. Wie lange es das HdN noch in Neu-Ulm gibt, ist derzeit allerdings unklar. Denn der Mietvertrag im ehemaligen Sport Sohn in der Augsburger Straße läuft aus.
Neu-Ulm
