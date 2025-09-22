Icon Menü
Neu-Ulm

Leihbar, Reparaturcafé und mehr: Bleibt das Haus der Nachhaltigkeit in Neu-Ulm?

Das Haus der Nachhaltigkeit im ehemaligen Sport Sohn in Neu-Ulm kommt mit seinen Angeboten gut an. Doch der Verein braucht dringend neue Räume.
Von Michael Ruddigkeit
    Das Haus der Nachhaltigkeit teilt sich die Räume im ehemaligen Sport Sohn mit dem Temporärhaus und dem psychsozialen Zentrum.
    Das Haus der Nachhaltigkeit teilt sich die Räume im ehemaligen Sport Sohn mit dem Temporärhaus und dem psychsozialen Zentrum. Foto: Michael Ruddigkeit

    Wer eine Bohrmaschine oder einen Dampfgarer ausleihen will, wird seit gut eineinhalb Jahren in der Leihbar in Neu-Ulm fündig. Doch im Haus der Nachhaltigkeit werden auch Waschmaschinen repariert, es gibt einen Coworking-Space, Veranstaltungen und vieles mehr. Die Angebote des Vereins sind gefragt, auch Stadträtinnen und Stadträte sind davon sehr angetan. Wie lange es das HdN noch in Neu-Ulm gibt, ist derzeit allerdings unklar. Denn der Mietvertrag im ehemaligen Sport Sohn in der Augsburger Straße läuft aus.

