Hoher Schaden bei zwei Unfällen auf der A8

Ein Betrunkener ist am Sonntag auf der A8 bei Leipheim gegen eine Betongleitwand gefahren. Auch in der Nähe von Elchingen kracht es.

Bei zwei Unfällen auf der A8 bei Leipheim und Elchingen, ist am Sonntag eine Person leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war am frühen Vormittag zunächst ein stark alkoholisierter 35-Jähriger mit seinem Pkw auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Betongleitwand gefahren. Der Fahrer, bei dem anschließend noch vor Ort ein Blutalkoholwert von 1,1 Promille festgestellt wurde, blieb bei dem Unfall unverletzt. Jedoch wurde sein Führerschein umgehend eingezogen und eine Blutentnahme angeordnet. Durch den Aufprall entstand an der Betonwand ein Schaden von rund 4000 Euro, den Schaden am Fahrzeug bezifferte die Polizei in ihrer Mitteilung nicht. Die Unfallstelle wurde bis zu Bergung des Fahrzeugs von der Leipheimer Feuerwehr gesichert, wodurch durch der Verkehr kurzfristig beeinträchtigt wurde.

Unfallfahrer muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten

Am frühen Nachmittag ereignete sich auf der A8 nahe Elchingen dann ein weiterer Unfall. Ein 44-Jähriger bemerkte zu spät, dass das Fahrzeug vor ihm bremste und fuhr dem Pkw ins Heck. Die Beifahrerin des vorausfahrenden Pkw wurde dabei leicht verletzt, außerdem entstand bei den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Die Polizei hat gegen den 44-jährigen Unfallverursacher zudem ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (AZ)