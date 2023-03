Polizei verzeichnet mehrere Treffer bei Fahndungskontrollen

In Nersingen und Leipheim wurden mehreren bei Kontrollen der Verkehrspolizei mehrere aktuelle Fahndungen festgestellt. Was Betroffenen nun erwartet.

Im Rahmen ganzheitlicher Kontrollen wurden am Mittwochnachmittag bei mehreren Personen unter anderem auch eine fahndungsmäßige Überprüfung durch Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Günzburg durchgeführt. Hierbei wurden mehrere aktuelle Fahndungen festgestellt.

So war ein 47-jähriger Ukrainer, der mit einem spanischen Kleintransporter in Nersingen kontrolliert wurde, wegen eines Vermögensarrests durch die Staatsanwaltschaft Landshut ausgeschrieben. Barmittel oder andere Vermögenswerte konnte der Mann nicht vorweisen, weshalb der Vollstreckungsauftrag nicht vollzogen werden konnte. Da er aber keine gültige Fahrerlaubnis hatte, eröffneten die Fahnder gegen ihn ein Strafverfahren und unterbanden die Weiterfahrt.

Bei zwei Kontrollen an der Tank- und Rastanlage Leipheim waren die Schleierfahnder ebenfalls erfolgreich. Bei der Kontrolle eines 33-jährigen Kosovaren kam zu Tage, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen ausländerrechtlicher Verstöße vorlag. Grund der Ausschreibung war eine Strafanzeige, die durch die gleiche Dienststelle vor eineinhalb Jahren gegen den Kosovaren erstellt wurde. Der Haftbefehl war abwendbar, was bedeutete, dass er durch Zahlung eines niedrigen vierstelligen Betrags wieder auf freien Fuß kam. Allerdings erst, nachdem die Beamten ihn zu dem ebenfalls vorliegenden illegalen Aufenthalt vernommen haben, was wiederum zu einer Strafanzeige gegen ihn führte.

Letztlich wurde dann bei einer dritten Kontrolle der Beifahrer eines Berliner Kleintransporters genauer unter die Lupe genommen. Zunächst bestand gegen den 26-jährigen Russen eine Aufenthaltsermittlung durch die Staatsanwaltschaft Zweibrücken, weshalb seine Daten aufgenommen und weitergemeldet wurden. Im Zuge der weiteren Kontrolle wurden dann auch die Person nach verbotenen Gegenständen durchsucht, was zum Auffinden einer kleinen Menge Marihuana führte. Die Beamten beschlagnahmten das Rauschgift und erstatteten gegen den Mann eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)